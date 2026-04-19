Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer: Murat Aygen kadroda

Kızılcık Şerbeti dizisi 4 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Bu sezon zaman zaman reytinglerde düşüş yaşayan Kızılcık Şerbeti için 'final çanları çalıyor' yorumları yapılıyordu. Dizi için karar verildi.

Kızılcık Şerbeti son anda bir değişiklik olmazsa yeni sezonda devam edecek. Öyle ki yeni sezon için bomba bir transfer yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Aygen diziye dahil olacak.

Murat Aygen 5. sezonu için hazırlık yapılan Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti"yle anlaştı. Aygen "Prensipte tamam dedik" açıklamasını yaptı ve mayıs ayında son toplantıları yapacağını anlattı.