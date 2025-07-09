Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, marka elçisi olduğu şampuan markasının 80. Yıl kutlaması için soluğu İsviçre’de aldı.

Bu özel gecede Türk kadınını temsil eden Sıla Türkoğlu saçı, makyajı ve elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Gün boyunca gerçekleşen kutlama ve davetlerde objektiflerin ilgi odağı olan Türkoğlu, etkinlik alanında markanın global temsilcileriyle bir araya geldi.

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.