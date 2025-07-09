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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı

Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu şimdi de özel bir davet için hazırlandı. Ünlü isim, marka elçisi olduğu şampuan markasının 80. Yıl etkinliği için İsviçre’nin Luzern şehrinde düzenlenen kutlamaya katıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, marka elçisi olduğu şampuan markasının 80. Yıl kutlaması için soluğu İsviçre’de aldı.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı 1

Bu özel gecede Türk kadınını temsil eden Sıla Türkoğlu saçı, makyajı ve elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı 2

Gün boyunca gerçekleşen kutlama ve davetlerde objektiflerin ilgi odağı olan Türkoğlu, etkinlik alanında markanın global temsilcileriyle bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu özel davet için hazırlandı! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı 3

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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