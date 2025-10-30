MAGAZİN

​Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Tam 225 bin lirayı...

​Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın başına gelmeyen kalmadı. Erdoğan sevgilisi tarafından fena dolandırıldı. Alkol alıp sızan oyuncunun sevgilisi yaptığıyla şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca oynadığı Leman karakteriyle ekranda olan oyuncu Sevim Erdoğan özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. E

Oyuncu Erdoğan, birlikte olduğu Akın E. ile ayrıldıktan sonra başına gelmeyen kalmadı.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu Akın E. ile yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak bu ayrılık, beklenmedik bir olayla son buldu. İddiaya göre, “veda etmek” bahanesiyle Erdoğan’ın evine gelen Akın E., alkol alıp sızan oyuncunun cep telefonunu ele geçirdi.

​Kızılcık Şerbeti nin Leman ı Sevim Erdoğan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Tam 225 bin lirayı... 1

Telefon üzerinden banka hesabına giren Akın E., tam 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Parayı çektikten sonra cep telefonunu da yanına alıp ortadan kayboldu.

TELEFONU DA ÇALIP GİTTİ

Şoke edici olayı fark eden Sevim Erdoğan, savcılığa giderek eski sevgilisinden şikayetçi oldu. İfadesinde, Akın E.’nin uzun süredir çalışmadığını ve geçim sıkıntısı nedeniyle kendisinden sürekli para istediğini belirtti.

​Kızılcık Şerbeti nin Leman ı Sevim Erdoğan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Tam 225 bin lirayı... 2

Erdoğan, “Annemden bile onun için borç aldım. Kumar oynuyordu. O gün vedalaşmak için geldi, birlikte içki içtik. Ben sızınca hesabımdaki parayı rızam olmadan kendi hesabına aktarmış, telefonumu da alıp gitmiş” dedi.

​Kızılcık Şerbeti nin Leman ı Sevim Erdoğan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Tam 225 bin lirayı... 3

Paranın iadesi sağlanmasına rağmen Sevim Erdoğan şikayetinden vazgeçmedi. Savcılık, Akın E. hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık’ suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

