Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Faruk Turgut'a destek

Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamaları magazin gündeminde tartışılıyor. Turgut’un Sıla Türkoğlu’nun ücrette anlaşamayarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldığı söylemesi ve Can Yaman hakkında da çeşitli iddialarda bulunması dikkat çekti.

Oyunculara dair eleştirel yorumlarıyla konuşulan yapımcının senaristin kızı Feyza Civelek'i ise es geçmesi tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yapımcı Faruk Turgut’a destek verdi.

"BÜYÜK HAKSIZLIK"

"4 yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut’u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum" diyen oyuncu devamında şunları yazdı:

"Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. Sektörde birçok insana iş ve imkân sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Biz kendisinden razıyız. Barış Kılıç...”