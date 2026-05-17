Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı: “Sizin kızınız hepimizden ahlaksızmış”

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon boyunca gerek reytingleri gerek oyuncu değişikliği gerekse sahneleriyle gündemden hiç düşmedi. Yeni sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali fragmanı da yayınlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 138. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 138. bölüm fragmanında; Ömer ve Hilal’in yakınlaşması karşısında Kıvılcım sarsıntı yaşarken İlhami’nin şehir dışı atamasıyla yıkılan Nursema’ya Abdullah’ın yaptığı konuşma dikkat çekiyor. Yeni ev heyecanı yaşayan Fatih ve Başak mutluluk sarhoşu olurken Çimen’in okuldan atılmasına sebep olan Emir’le, Kıvılcım karşı karşıya geliyor. Elif’e uzaklaştırma kararını çıkartan Buğra’nın peşine düşen Nilay, Asaf’la birlikte kilerde kilitli kalıyor.

Bu gizemli durum evdeki kaosun fitilini ateşlerken, Başak’ın “Sizin kızınız hepimizden ahlaksızmış” suçlaması ile ok yaydan çıkıyor. Salkım’ın Elif’e attığı tokat fenomen dizinin sezon finalinde yaşanacak büyük hesaplaşmanın sinyalini veriyor.

Kızılcık Şerbeti daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu. Seyirci "Şimdiden gerildim", "Final şahane olacak", "Umarım 2. fragman daha iyi olur" yorumlarında bulundu.