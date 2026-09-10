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Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı

Yeni sezon öncesi pek çok kilit rolün diziden çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 5. sezon fragmanı seyirciden ise eleştirel yorumlar aldı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi de belli oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı

Show TV’nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 5. sezona hazır. Yeni sezon öncesi Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Ceren Karakoç diziden apar topar gönderildi.

Kızılcık Şerbeti 5. sezonundan ilk tanıtım ise yayınlandı. Kızılcık Şerbeti fragmanı seyirciyi pek mutlu etmedi. Sosyal medyada "Güzel diziyi mahvettiler", "Yazık oldu bu diziye", "Bitirin artık", "E bu başka dizi olmuş" eleştirileri geldi.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı 1

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON FRAGMANI

Yayınlanan tanıtımda; Abdullah ve Ulvi kaybettiklerinin acısıyla sarsılırken; yasta olan Kıvılcım ve Çimen gözyaşlarını tutamıyor.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı 2

Salkım’ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf etmesi tüm dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’in gelişi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı 3

Fatih’in; Salkım, Elif ve Emir’e söylediği “Siz ne rezil insanlarsınız, resmen çöktünüz evimize, kendi evimizde huzurumuz kalmadı!” haykırışı Ünallar’ın evinde yeni bir sayfanın açılacağının habercisi oluyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti fragmanı eleştiri aldı 4

Tanıtım finaline ise Salkım’ın “Eski Salkım öldü. Yeni Salkım’ın bir tane işi kaldı, bir an evvel ondan kurtulmak” sözleri üzerine hamile olan Başak’ın bayılması damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümü, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

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Kızılcık Şerbeti
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