MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Son günlerde yayınlandığı gösteriyle gündemde olan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sebebi ise dini değerleri aşağılama...

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi günlerdir konuşuluyor.

Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Deniz Göktaş'ın komedi gösterisinden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.

DENİZ GÖKTAŞ'A SORUŞTURMA SEBEBİ

Son olarak ise komedyen hakkında soruşturma açıldığı iddiası gündeme geldi. Burak Doğan'ın X paylaşımına göre; Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla bir soruşturma açıldı.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! 1

DENİZ GÖKTAŞ YURT DIŞINA MI ÇIKTI?

Son olarak Göktaş'ın 'yurt dışına kaçtığı' da iddia edilmişti. Göktaş ise tatile gittiğini belirterek şunları söylemişti:

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! 2

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi yorum yağdı! "Tam bir romantik komedi"Yeni bölüm öncesi yorum yağdı! "Tam bir romantik komedi"
'Dünyanın en güzel kızı' evlendi! Son haline beğeni yağdı'Dünyanın en güzel kızı' evlendi! Son haline beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Komedyen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.