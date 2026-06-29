Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi günlerdir konuşuluyor.

Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Deniz Göktaş'ın komedi gösterisinden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.

DENİZ GÖKTAŞ'A SORUŞTURMA SEBEBİ

Son olarak ise komedyen hakkında soruşturma açıldığı iddiası gündeme geldi. Burak Doğan'ın X paylaşımına göre; Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla bir soruşturma açıldı.

DENİZ GÖKTAŞ YURT DIŞINA MI ÇIKTI?

Son olarak Göktaş'ın 'yurt dışına kaçtığı' da iddia edilmişti. Göktaş ise tatile gittiğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."