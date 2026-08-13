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Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına ve klibine 'müstehcenlik' soruşturması!

Son günlerde Seda Sayan ve Hazar Türesan'lı klibiyle adından söz ettiren Mabel Matiz'e kötü haber... Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma açıldı.

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına ve klibine 'müstehcenlik' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mabel Matiz in Ha Leylim şarkısına ve klibine müstehcenlik soruşturması! 1

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan “Ha Leylim” isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

KLİBİ KONUŞULUYORDU

Ha Leylim son günler klibiyle gündeme geliyordu. Klipte Seda Sayan, Hazar Türesan gibi ünlü isimler dikkat çekiyordu.

Mabel Matiz in Ha Leylim şarkısına ve klibine müstehcenlik soruşturması! 2

Mabel Matiz’e daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmış, Matiz o davadan beraat etmişti.

HA LEYLİM SÖZLERİ

Baş koydum sen'le aşkın yastığına
Aşk olsun, gelme görmezden
Yangın var bende, söndürüver bari
Bir rüzgâr esti körfezden
Alsam, versem de düşse bu süngü
O ağzında bir güneşlensem
Çektim çoktan kapılarına sürgüyü
Ya teslim ol ya güreş ben'len

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne
Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende
Sabrımın da sonu var biline
Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler
Gel, kurtar, oku değdir kalbime
Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim
Bu gece bana gel, şeker ezelim
Yaradan duysun da, muradımı versin de
Yaz maz gelsin, gezinelim
Garibim, "keşke"m ve helalim
Dola sen boynuma vebalin'
Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de
Sağ elinde dursun sol elim, sol elim

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Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
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