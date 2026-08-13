Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına ve klibine 'müstehcenlik' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan “Ha Leylim” isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

KLİBİ KONUŞULUYORDU

Ha Leylim son günler klibiyle gündeme geliyordu. Klipte Seda Sayan, Hazar Türesan gibi ünlü isimler dikkat çekiyordu.

Mabel Matiz’e daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmış, Matiz o davadan beraat etmişti.

HA LEYLİM SÖZLERİ

Baş koydum sen'le aşkın yastığına

Aşk olsun, gelme görmezden

Yangın var bende, söndürüver bari

Bir rüzgâr esti körfezden

Alsam, versem de düşse bu süngü

O ağzında bir güneşlensem

Çektim çoktan kapılarına sürgüyü

Ya teslim ol ya güreş ben'len

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne

Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende

Sabrımın da sonu var biline

Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler

Gel, kurtar, oku değdir kalbime

Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, "keşke"m ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

Sağ elinde dursun sol elim, sol elim