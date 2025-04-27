Kristen Stewart ve Dylan Meyer evlendi! Düğünden kareleri paylaştı

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer, pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

35 yaşındaki Alacakaranlık yıldızı Kristen Stewart, 37 yaşındaki senarist Dylan Meyer ile Los Angeles’ın gözde semtlerinden Silver Lake’te bulunan Meksika restoranı Casita del Campo’da evlendi. Tören, pazar günü yakın çevreyle yapılan samimi bir kutlamayla gerçekleşti.

Dylan Meyer, perşembe günü Instagram’da yaptığı paylaşımla yeni evli olmanın mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Transparan bluz giyen Meyer ve Stewart romantik bir dans sırasında öpüşürken görüldüğü anlara beğeni yağdı

Meyer, duygusal paylaşımına “Kabul ediyorum. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ediyorum.” notunu düştü.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl Rolling Stone dergisine konuşan Stewart, Meyer ile evleneceklerini duyurmuş ve çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.

Kristen Stewart ve Dylan Meyer evlendi: ''Çocuk sahibi olmak istiyorum'' demişti - 5

Ünlü oyuncu, "Nasıl bir ailem olacağını bilmiyorum ama çocuk sahibi olmamam gibi bir ihtimal yok" demişti. Çiftin, birbirlerinden alınan embriyolarla çocuk sahibi olmayı planladığı da açıklanmıştı.