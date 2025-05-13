Kriz geçirip yoğun bakıma alınmıştı! Şimal'dan üzen paylaşım

Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu son günlerde merak ediliyor. 2021 yılında meme kanserine yakalanan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Şimal rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim." demişti.

"ARKADAŞLAR BEN ÇOK YORULDUM"

Ancak kısa süre sonra Şimal'in geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Şimal'ın nişanlısı Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Işın tedavisinden çıkan Şimal yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Şimal son durumunu şöyle anlattı:

Işın tedavisinden çıktım şimdi. Hem belime hem boynuma alacağım cumartesi pazar hariç. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar ben çok yoruldum ya Allah'tan sadece kendime sabır diliyorum. Ne ağrısıyla baş edebiliyorum ne psikolojisi ile çok yorucu.