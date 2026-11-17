Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Suların durulmadığı Uzak Şehir’de Cihan’ın başına gelenlerin ardından Mardin’de kalacağının sözünü veren Alya, konaktan çıkarken Cihan da onunla birlikte gitmek istedi.

Oğlunun yeniden Alya’nın peşinden koştuğunu gören Sadakat, konağa Berfin’in geleceğini söyleyerek Cihan’ı durdurmaya çalışsa da Cihan, annesini dinlemedi ve Alya ile gitti. Bu duruma sinirlenen Sadakat’in Nare’ye söylediği “Benim oğlumu mıknatıs gibi çekiyor” sözleri dikkat çekti.

Uzak Şehir 74. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Fragmana konakta çıkan yangın damga vurdu. Alya'nın kurtarıldıkan sonra Cihan'ın içeride kalması herkesi korkuttu. Öte yandan Alya'nın hamile olduğunu Nare'nin öğrenmesi seyirciden yorumları topladı.

#UzakŞehir I 74. Bölüm 1. Tanıtım “Ben bu konakta kimin oğlunu büyüttüm!" 😳 #UzakŞehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de #KanalD’de! @ayna_yapim @ayyapim @KanalD https://t.co/mWo8Z01OzP — Uzak Şehir Dizi (@Uzaksehirdizi) November 16, 2026

Sosyal medyada "Nare öğrendiyse yakında Cihan da öğrenir", "Oley Nare öğrendi herkes öğrenecek", "Nare öğrendi dünyanın en güzel fragmanı", "Heyecan dolduk" yorumları yapıldı.