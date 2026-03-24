Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cenazesi dün memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.
Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
🔴 Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde İki araçtan inen kişilerin park halindeki beyaz araca yöneldikleri görüldü.
