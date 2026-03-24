MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayetle ilgili aralarından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde cinayet öncesi şüphelilerin iki araçla bölgeye geldiği görüldü.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cenazesi dün memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde İki araçtan inen kişilerin park halindeki beyaz araca yöneldikleri görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Kaan Kundakçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.