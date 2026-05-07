Survivor Nefise'nin estetikleriyle annesi bile dalga geçti: Bıyıklıydın...

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu. Nefise Karatay'ın yarışmaya katıldığı günlerde yüzünün hali sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.

Estetikleriyle bir hayli değişen Nefise'nin dudak üstündeki leke de gözlerden kaçmadı. İletişim oyununda adaya gelen Nefise Karatay’ın annesi Güner Karatay da kızının o haliyle dalga geçti.

Nefise Karatay'ın annesi "Bak dudakların biraz düzeldi azıcık. O şiş dudakların gitti. Bıyıklıydın. Survivor'ın ilk günlerinde utanıyorduk. Bu nasıl bir surat sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O nasıl bir surattı öyle? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu görürsün" dedi.

Nefise ise bu sözler üzerine "Ne kadar kötü konuşuyor ya" diyerek güldü.

Aşk hayatına da değinen anne "Kısmetse Olur'e gelmiş gibisin" diyerek kızını eleştirdi. Nefise'nin annesi sosyal medyada da konuşuldu.