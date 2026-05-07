Zafer Algöz Hasan Arda Kaşıkçı'nın sözlerine sert çıktı!

Futbol yorumlarıyla dikkat çeken Hasan Arda Kaşıkçı'nın Beşiktaş ile ilgili yorumları konuşuldu. Kaşıkçı programında Zafer Algöz'ün Sergen Yalçın'a yakınlığını "yancılık" olarak nitelendirdi.

Hasan Arda Kaşıkçı konuşmasında "Burak Yılmaz Beşiktaş'a gelirse ben Beşiktaş'ı bırakırım diye hayatımda cümlem yok. Öyle bir cümle grup Beşiktaş iftarında başkanın yanında otursam ben utançtan ertesi güne çıkamazdım ama onlarda utanma hissi olmadığı için..." dedi.

Algöz'den ise yanıt gecikmedi, futbolla herhangi bir geçmişi olmayan yayıncıya maçta çekilen görüntüsü ile cevap veren oyuncu daha sonra ise şu ifadelerle sert çıktı:

"Utanmaz adamlardan Beşiktaşlılık mı öğreneceğim. Hadi işinize bakın. Çoluk çocukla uğraşamam."