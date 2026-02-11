Kurt Cobain öldürüldü mü? Yıllar sonra olay çıkış: 'Bu bir cinayetti'

Nirvana’nın efsane solisti Kurt Cobain’in 1994 yılındaki ölümü, aradan geçen on yıllara rağmen yeniden gündemde. 27 yaşında Seattle’daki evinde hayatını kaybeden Cobain’in ölümü o dönem yetkililer tarafından “intihar” olarak kayıtlara geçirilmişti. Ancak bağımsız bir adli bilim ekibinin hazırladığı yeni rapor, dosyanın yeniden açılması gerektiğini savunuyor.

İNTİHAR ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Cobain, 5 Nisan 1994’te evinin garajının üzerindeki serada, Remington Model 11 20 kalibrelik bir tüfekle kendini vurmuş halde bulunmuştu. King County Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini “kendine ait tüfekle intihar” olarak açıklamıştı. Seattle Polisi de soruşturma sonucunda aynı kanaate varmıştı.

"BİR ŞEY YAPMALIYIZ"

Daily Mail haberine göre; Ancak özel sektörden bağımsız bir adli bilim ekibi, Cobain’in otopsi raporu ve olay yeri bulgularını yeniden inceleyerek farklı bir sonuca ulaştı. Ekipte yer alan ve daha önce tartışmalı davalarda görev almış adli uzman Brian Burnett’in, delilleri üç gün boyunca inceledikten sonra “Bu bir cinayet. Bir şey yapmalıyız” dediği öne sürüldü.

Bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, yapılan incelemede Cobain’in ölümünün ani bir tüfek atışıyla gerçekleştiği yönündeki resmi açıklamayla çelişen bulgular tespit edildiğini belirtti. Hakemli bir bilimsel dergide yayımlanan raporda, Cobain’in bir ya da birden fazla kişi tarafından yüksek doz eroin verilerek etkisiz hale getirildiği, ardından başından vurulduğu ve olayın intihar gibi gösterildiği iddia edildi.

OTOPSİ BULGULARI TARTIŞMA YARATTI

Raporda, Cobain’in akciğerlerinde sıvı birikimi, gözlerde kanama ve beyin ile karaciğerde hasar bulunduğu ifade edildi. Adli ekibe göre bu tür bulgular, ani bir silah yaralanmasından ziyade eroin doz aşımına bağlı oksijen yetersizliğiyle daha uyumlu.

Wilkins, “Otopsi bulgularında ‘bir dakika, bu kişi tüfekle anında ölmemiş’ dedirten unsurlar var. Beyin ve karaciğerdeki nekroz genellikle doz aşımında görülür, tüfekle ani ölümde değil” dedi.

Ayrıca olay yerindeki düzen de soru işaretlerine yol açtı. Rapora göre Cobain’in kollarının pozisyonu, beklenen kan sıçraması izlerinin olmaması ve eroin setinin düzenli şekilde bulunması şüphe uyandırdı. Ekip, Cobain’in sol elinin ağzına yakın konumdaysa kanla kaplı olması gerektiğini savundu.

"KURGULANMIŞ OLABİLİR"

Otopsi raporunda, Cobain’in kot pantolonunun cebinde tüfeğe ve fişeklere ilişkin notlar bulunduğu belirtiliyor. Wilkins, “Silahın makbuzu cebinde, fişeklerin makbuzu cebinde, fişekler ayaklarının dibinde dizili. Sanki bir film sahnesi kurgulanmış ve bunun intihar olduğundan emin olmamız istenmiş gibi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca raporda, Cobain’in normal bir kullanıcının almayacağı kadar yüksek dozda —iddialara göre olağan miktarın 10 katı— eroin enjekte ettiği bilgisine yer verildi.

King County Adli Tıp Kurumu sözcüsü, o dönemde tüm prosedürlerin eksiksiz uygulandığını ve ölümün intihar olduğuna dair kararın arkasında durduklarını açıkladı.