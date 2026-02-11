MAGAZİN

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti! Saatler önce “Geliyoruz az kaldı” demişti

İstanbul’da evinde fenalaşan 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti! Saatler önce "Geliyoruz az kaldı" demişti

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026 gecesi İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 45 yaşındaki Arslan’ın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gece yarısı rahatsızlanan oyuncu için eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SAATLER ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Kanbolat Görkem Arslan’ın, vefatından sadece saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa dair görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Oyuncu kendisine sorulan soruya "Geliyoruz az kaldı" yanıtını verdi.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti! Saatler önce “Geliyoruz az kaldı” demişti 1

Oyuncunun son paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti! Saatler önce “Geliyoruz az kaldı” demişti 2

Arslan’ın ani ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Kanbolat Görkem Arslan
