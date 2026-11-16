Ünlü rapçi Baby2Baby Galası'nda yüzünü dev tüylü şapkayla gizledi!

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Baby2Baby Galası'na sıra dışı tarzıyla damga vurdu. 34 yaşındaki şarkıcı, yüzünü neredeyse tamamen kapatan dev deve kuşu tüylü şapkasıyla kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

Cardi B, Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen etkinliğin yeşil halısında objektiflere poz verdi. Ünlü rapçinin yüzünü gizleyen gösterişli şapkası nedeniyle yalnızca dudakları ve çenesi görünüyordu.

Kum saati formundaki kıvrımlarını ön plana çıkaran derin dekolteli beyaz bir elbise tercih eden Cardi B, altın işlemeli gövde detayıyla da dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cardi B'nin sıra dışı kombini sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Ünlü rapçinin hayranları, tarzını öven yorumlarda bulundu.

Ünlü rapçi, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahneye çıkarak yardım etkinliğinde performans sergiledi. Cardi B, bu kez altın rengi ve ışıltılı bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. (Fotoğraflar: Instagram)