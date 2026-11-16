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Ünlü rapçi Baby2Baby Galası'nda yüzünü dev tüylü şapkayla gizledi!

Cardi B, Baby2Baby Galası'na yüzünü neredeyse tamamen kapatan dev tüylü şapkasıyla katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Derin dekolteli beyaz elbisesiyle de iddiasını ortaya koyan ünlü rapçinin sıra dışı tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü rapçi Baby2Baby Galası'nda yüzünü dev tüylü şapkayla gizledi!
Nebahat Kübra Akalın

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Baby2Baby Galası'na sıra dışı tarzıyla damga vurdu. 34 yaşındaki şarkıcı, yüzünü neredeyse tamamen kapatan dev deve kuşu tüylü şapkasıyla kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

Cardi B, Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen etkinliğin yeşil halısında objektiflere poz verdi. Ünlü rapçinin yüzünü gizleyen gösterişli şapkası nedeniyle yalnızca dudakları ve çenesi görünüyordu.

Ünlü rapçi Baby2Baby Galası nda yüzünü dev tüylü şapkayla gizledi! 1

Kum saati formundaki kıvrımlarını ön plana çıkaran derin dekolteli beyaz bir elbise tercih eden Cardi B, altın işlemeli gövde detayıyla da dikkat çekti.
Ünlü rapçi Baby2Baby Galası nda yüzünü dev tüylü şapkayla gizledi! 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Cardi B'nin sıra dışı kombini sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Ünlü rapçinin hayranları, tarzını öven yorumlarda bulundu.

Ünlü rapçi, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahneye çıkarak yardım etkinliğinde performans sergiledi. Cardi B, bu kez altın rengi ve ışıltılı bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. (Fotoğraflar: Instagram)

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Cardi b
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