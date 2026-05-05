Yaş sınırı onun için aşıldı! Blue Ivy Met Gala'ya damga vurdu

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen moda dünyasının en büyük gecesi Met Gala, son yıllarda katılımcıların yaşı konusunda katı bir politika izliyordu. Ancak bu kural dün akşam aşıldı.

Geceye, Beyonce ve Jay-Z'nin 14 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter damga vurdu. Dün gece pek çok ünlü ismin katılımıyla düzenlenen Met Gala'da Blue Ivy, annesi Beyonce'yi gölgede bırakacak kadar dikkat çekti.

Hem annesi Beyonce hem de babası Jay-Z ile birlikte pozlar veren Blue Ivy, tek başına poz verirken de büyük beğeni topladı. Blue Ivy, kabarık elbisesini güneş gözlüğü ve beyaz bir ceketle tamamlamıştı.

Sosyal medya hesabından da peş peşe paylaşımlar yapan Blue Ivy kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.