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Kylie Jenner cesur kıyafetiyle düğüne damga vurdu! Gelini gölgede bıraktı

Kylie Jenner, Jordyn Woods ile Karl-Anthony Towns'ın Malibu'daki düğününe sevgilisi Timothée Chalamet ile katıldı. Ünlü yıldızın cesur siyah elbisesi sosyal medyada "gelini gölgede bıraktı" yorumlarına neden oldu.

Kylie Jenner cesur kıyafetiyle düğüne damga vurdu! Gelini gölgede bıraktı

Kylie Jenner, eski yakın arkadaşı Jordyn Woods ile NBA yıldızı Karl-Anthony Towns'ın Malibu'daki yıldızlar geçidine sahne olan düğününe sevgilisi Timothée Chalamet ile katıldı. Jenner'ın düğün için tercih ettiği son derece iddialı siyah elbise dikkat çekti.

28 yaşındaki Jordyn Woods ile 30 yaşındaki basketbolcu Karl-Anthony Towns'ün düğününde Hailey ve Justin Bieber, Ben Stiller, Michael B. Jordan ve Jada Pinkett Smith gibi pek çok ünlü isim de yer aldı.

Kylie Jenner cesur kıyafetiyle düğüne damga vurdu! Gelini gölgede bıraktı 1

GELİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Jose Villa tarafından Vogue için çekilen fotoğraflarda Kylie Jenner, oldukça cesur kesimlere sahip siyah bir elbiseyle objektiflere poz verdi. Yan göğüs kısmını, karın bölgesini ve bacaklarını açıkta bırakan elbise, kristal kemer detayıyla tamamlandı.

Kylie Jenner cesur kıyafetiyle düğüne damga vurdu! Gelini gölgede bıraktı 2

Jenner'ın iddialı görünümü, düğünün gelini Jordyn Woods'un önüne geçebileceği yorumlarına neden oldu. Woods ise Danielle Frankel imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Kylie Jenner cesur kıyafetiyle düğüne damga vurdu! Gelini gölgede bıraktı 3

ABLASININ ESKİ SEVGİLİSİ

Kylie Jenner ile Jordyn Woods'un buluşması da düğünün en dikkat çeken detaylarından biri oldu. İkilinin uzun yıllara dayanan yakın arkadaşlığı, Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson ile yaşadığı olayın ardından sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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