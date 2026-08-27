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Uzak Şehir 3. sezondan ilk kare geldi! Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinin 3. sezon afiş çekimi öncesi ilk kare geldi. Uzak Şehir dizinin ilk karesi sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir 3. sezondan ilk kare geldi! Sosyal medya yıkıldı

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinden merakla beklenen 3. sezon paylaşımı geldi. Yeni sezon tanıtım fragmanı öncesinde yayınlanan ilk kare, dizinin takipçilerini heyecanlandırırken sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım aldı.

Cihan ve Alya'nın olduğu fotoğraf fanları heyecanlandırdı. Sosyal medyada "Heyecandan öleceğiz", "Bu ne kalbime indi", "Of çok heyecan" yorumları yağdı.

Uzak Şehir 3. sezondan ilk kare geldi! Sosyal medya yıkıldı 1

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UZAK ŞEHİR NASIL FİNAL YAPTI?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Uzak Şehir 3. sezondan ilk kare geldi! Sosyal medya yıkıldı 2

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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