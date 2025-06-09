Kylie Jenner, göğüs estetiğinin tüm detaylarını paylaştı! Dar elbisesiyle olay oldu

Kylie Jenner, yıllarca göğüs estetiği hakkında gerçeği tam olarak söylemedi. Jenner bir süre önce ise 19 yaşındayken gizlice göğüs estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde de TikTok kullanıcısına göğüs estetiğiyle ilgili detayları açıkça anlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Rachel Leary, bir video yayınladı ve Kylie'den göğüs estetiği yaptırırken tam olarak ne talep ettiğini açıklamasını istedi. Leary, Kylie’nin göğüs estetiğini “şimdiye kadarki en kusursuz, en doğal göğüs estetiği” olarak övdü.

Kylie ise işlemine dair detayları – boyut, profil ve cerrah dahil – açıkça paylaşarak şunları yazdı:

"445 cc, orta profil, kas altına yarım yerleştirildi! Silikon!!! Garth Fisher!!! Umarım yardımcı olur."

Kylie Jenner, bu açıklamasından kısa süre sonra bir arkadaşının doğum günü partisine katılırken oldukça dar bir kıyafet tercih ederek ortaya çıktı.

27 yaşındaki yıldız, Los Angeles’ta The Nice Guy adlı mekânda düzenlenen kutlamada, estetikle şekillendirilmiş göğüs dekoltesini ön plana çıkaran vücuda oturan elbisesiyle göz kamaştırdı.