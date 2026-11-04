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Kylie Jenner'ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor

Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ın altı yıldır yenileme çalışmaları yaptırdığı 15 milyon dolarlık malikânesi havadan görüntülendi. 2020 yılında Miley Cyrus'tan satın aldığı devasa eve taşınmaya hazırlanan Jenner'ın hayalindeki İtalyan evi olarak tanımladığı malikânenin detayları dikkat çekti. 15 yatak odası, 12 araçlık yer altı garajı ve dev yüzme havuzuyla lüksün sınırlarını zorlayan evin görüntüleri gündem oldu.

Kylie Jenner'ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor

Kylie Jenner 2020 yılında Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki mülkünü altı yıldır yeniliyor.

Havadan çekilmiş yeni görüntüler evin ne kadar görkemli olduğunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan malikâne artık taşınmaya neredeyse hazır görünüyor.

Kylie Jenner ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor 1

29 yaşındaki milyarder, 8 yaşındaki kızı Stormi ve 4 yaşındaki oğlu Aire ile birlikte bu devasa evde yaşayacak.

Kylie Jenner ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor 2

ZEYTİN AĞAÇLARINA 500 BİN DOLAR HARCADI

Lüks malikânenin girişinde geri dönüştürülmüş taşlarla döşenmiş bir yol bulunuyor. Yolun çevresi ise zeytin ağaçları ve lavantalarla süslenmiş durumda. Jenner, mülkünün çevresini zeytin ağaçlarıyla donatmak için 500 bin dolar harcadı.

Kylie Jenner ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor 3

Yeni evde ayrıca 12 araçlık yer altı garajı ve sığınak mevcut. Ayrıca dev malikânede 15 yatak odası, spor karşılaşmaları için bir saha ve oldukça büyük bir yüzme havuzu bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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