Kylie Jenner'ın 15 milyon dolarlık malikanesi havadan görüntülendi! 6 yıldır bu ev için uğraşıyor

Kylie Jenner 2020 yılında Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki mülkünü altı yıldır yeniliyor.

Havadan çekilmiş yeni görüntüler evin ne kadar görkemli olduğunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan malikâne artık taşınmaya neredeyse hazır görünüyor.

29 yaşındaki milyarder, 8 yaşındaki kızı Stormi ve 4 yaşındaki oğlu Aire ile birlikte bu devasa evde yaşayacak.

ZEYTİN AĞAÇLARINA 500 BİN DOLAR HARCADI

Lüks malikânenin girişinde geri dönüştürülmüş taşlarla döşenmiş bir yol bulunuyor. Yolun çevresi ise zeytin ağaçları ve lavantalarla süslenmiş durumda. Jenner, mülkünün çevresini zeytin ağaçlarıyla donatmak için 500 bin dolar harcadı.

Yeni evde ayrıca 12 araçlık yer altı garajı ve sığınak mevcut. Ayrıca dev malikânede 15 yatak odası, spor karşılaşmaları için bir saha ve oldukça büyük bir yüzme havuzu bulunacak.