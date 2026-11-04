Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunu bir an olsun bırakmadılar! Zincirlikuyu'ya kadar taşımak istediler

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şiddetli yağışa rağmen yüzlerce kişi cenaze törenine katılarak cami avlusunu doldurdu.

Tören öncesinde ve sırasında cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken çok sayıda polis görev yaptı.

TABUTU BIRAKMAK İSTEMEDİLER

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ahmet Nazif Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülmek üzere hazırlık yapıldığı sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile üyeleri, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesini istemedi. Zorlu ailesi, merhumun naaşını mezarlığa kadar kendi omuzlarında taşıma kararı aldı.

Cenaze namazını kıldıran imam, ailenin bu yöndeki ısrarı üzerine uyarıda bulundu. Buna rağmen aile üyeleri ilk etapta kararlarından vazgeçmeyerek Ahmet Nazif Zorlu’nun tabutunu omuzlarında taşımaya devam etti.

Bir süre boyunca bu şekilde ilerleyen aile, daha sonra imamın uyarısını dikkate aldı. Zorlu’nun naaşı cenaze aracına yerleştirilirken araç, Zincirlikuyu Mezarlığı’na hareket etti. Böylece merhumun tabutu, ailesinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü.

Zorlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Törene aile üyeleri, yakınları ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

İŞ DÜNYASI AKIN ETTİ

Ahmet Nazif Zorlu'ya son görevini yerine getirmek için gelenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra iş dünyasından Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Oyak CEO'su Murat Yalçıntaş Hakan Ateş, Serdar Bilgili, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ahmet Dördüncü, Burak Elmas, Hasan Arat'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim yer aldı.