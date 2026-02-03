MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Levent Özdilek Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalandı! Hareketleri gündemde

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Levent Özdilek Gürcistanlı kadın arkadaşıyla gecelerde yakalandı. Oyuncunun açıklamaları ve kadın arkadaşının hareketleri gündem oldu.

Levent Özdilek Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalandı! Hareketleri gündemde

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülendi. Özdilek, yanındaki kadının kim olduğunun sorulması üzerine söylediği sözlerle dikkat çekti.

Yanındaki arkadaşının Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.

Levent Özdilek Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalandı! Hareketleri gündemde 1

Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.

Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu sosyal medyada da gündeme geldi. Sosyal medyada "Abla ne yapıyor öyle ya", "Ne içildiyse konuşamıyorlar", "Kadının kamerayı görünce ayarı bozuldu" yorumları yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı başlıyor! Yayın tarihi belli olduİddialı başlıyor! Yayın tarihi belli oldu
Ünlü şarkıcı bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Olay olduÜnlü şarkıcı bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Olay oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Levent Özdilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.