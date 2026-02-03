Levent Özdilek Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalandı! Hareketleri gündemde

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülendi. Özdilek, yanındaki kadının kim olduğunun sorulması üzerine söylediği sözlerle dikkat çekti.

Yanındaki arkadaşının Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.

Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.

Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu sosyal medyada da gündeme geldi. Sosyal medyada "Abla ne yapıyor öyle ya", "Ne içildiyse konuşamıyorlar", "Kadının kamerayı görünce ayarı bozuldu" yorumları yapıldı.