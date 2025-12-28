Lösemi teşhisi konulmuştu! Cansever hastane odasından sevenlerine seslendi

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haberi paylaşmıştı.



Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ALIYORUM"

Lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever, sevenlerine seslendi:

"Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."