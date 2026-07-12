Lottie Moss, iddialı tulum tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Model Lottie Moss, perşembe günü Londra'da düzenlenen Premier Model Management yaz partisine katılırken cesur tarzıyla geceye damga vurdu.

28 yaşındaki model, siyah dantel detaylı transparan tulumuyla objektiflerin karşısına çıktı. Sütyen tercih etmeyen Moss, siyah iç çamaşırını gösteren kombiniyle davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Şıklığını siyah topuklu terliklerle tamamlayan Moss, sade aksesuarlar kullanarak dikkatleri tamamen kıyafetine çekti.

Modellik kariyeri boyunca Vogue Paris ve Elle gibi dünyaca ünlü dergilerin kapağında yer alan Lottie Moss, Chanel ve Sonia Rykiel gibi lüks moda markalarının defilelerinde de podyuma çıktı.

Premier Model Management'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Moss, yeni bir podcast, büyük televizyon projeleri ve yeni bir iş girişimi için hazırlıklarını sürdürüyor.