Hivda Zizan Alp de Sevdam Karadeniz'den ayrıldı

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz dizisinde kriz bitmedi. Başrol Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın son anda ayrıldığı Sevdam Karadeniz'in haftaya sete çıkması planlanıyor.

Bu sezon Karadeniz’de çekilecek olan ikinci dizi olan “Sevdam Karadeniz”in hafta içi Maslak Kulis’te okuma provası yapıldı. Provaya da katılan oyunculardan "Fındık"ı oynamaya hazırlanan Hivda Zizan Alp yapımcıyla karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldı.

SEVDAM KARADENİZ KONUSU

Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay’ın yazdığı, Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizinin 18 Temmuz’da sete çıkması planlanıyor. Dizi Karadeniz’in önde gelen iki ailesi Alazlılar ve Yeniceliler’in kuşaktan kuşağa taşınana aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan kanlı düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Damlasu İkizoğlu) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor.