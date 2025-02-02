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Lottie Moss müstehcen uygulamaya girip erotik pozlar vermişti! Tamamen bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 09:48
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Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss Onlyfans'taki müstehcen içerikleri ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyordu. Lottie Moss Onlyfans'a veda etti ve bakın ne dedi.

Lottie Moss müstehcen uygulamaya girip erotik pozlar vermişti! Tamamen bıraktı

Top model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss 2021'de Los Angeles'a taşınmasının ardından yetişkinlere yönelik abonelik sitesi OnlyFans'a üye olmuştu. Model bu yüzden ailesiyle büyük sorunlar yaşamıştı.

Geçtiğimiz yıl, uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon ile mücadelesinin ardından alkol ve uyuşturucudan uzak durma kararı almış ve iş hayatına geri dönmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Lottie Moss, hayatının bir sonraki bölümüne geçiş yapmak amacıyla OnlyFans'a tamamen veda ettiğini açıkladı. Lottie Moss, hayatında "yeni bir bölüm" başladığını paylaştı.

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"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUM"

The Mirror'a verdiği yeni bir röportajda model, "Şu anda hayatımda en mutlu olduğum dönemdeyim. Evrenin benim için bir planı olduğuna inanıyorum ve doğru yolda ilerliyorum" dedi.

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Lottie Moss, sözlerine şu şekilde devam etti: "Önceleri çok şey yaşarken kendimi sıkışmış hissediyordum, sanki büyümüyor gibiydim. Ama sanki birdenbire hayatımdan tüm dersleri aldım. Nerede olduğumu artık anlıyorum."

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Lottie Moss
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