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Machine Gun Kelly vücudunu saran dövme yüzünden hastalandı!

Machine Gun Kelly, blackout dövmesinin korkutucu yan etkisini açıkladı. Şarkıcının vücudunun üst kısmını tamamen kaplayan dövme yüzünden yaşadığı sorunlar dikkat çekti.

Machine Gun Kelly vücudunu saran dövme yüzünden hastalandı!

Ünlü rapçi Machine Gun Kelly yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. Machine Gun Kelly’nin sıra dışı vücut sanatı ağır bir bedelle geldi.

Gerçek adı Colson Baker olan 36 yaşındaki pop punk rapçi, vücudunun üst kısmını tamamen kaplayan “blackout” dövmesinin ardından yaşadığı ciddi sağlık sorununu anlattı.

Machine Gun Kelly, Şubat 2024’te göğsünü tamamen siyah mürekkeple kaplayan dövmesini ilk kez Instagram’da paylaşmış ve gönderisine “Sadece ruhsal amaçlar için” notunu düşmüştü.

Dövme, üst gövdesinin büyük bölümünü siyah mürekkeple kaplarken, eski dövmelerinin bazı parçaları ise kollarındaki paneller ve göğsündeki haç tasarımının içinde görünmeye devam ediyor.

Machine Gun Kelly vücudunu saran dövme yüzünden hastalandı! 1

Machine Gun Kelly dövme sanatçısının bu işlemin tamamlanmasının iki yıl süreceğini söylediğini ancak kendisinin profesyonel tavsiyeyi dinlemeyip işlemi iki ay içinde bitirmeyi tercih ettiğini açıkladı. Bu kararın ardından ciddi şekilde hastalandığını belirtti.

Machine Gun Kelly vücudunu saran dövme yüzünden hastalandı! 2

"ÇOK HASTALANDIM"

Ünlü rapçi, Billboard Canada’ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“İlk haftadan sonra koltuk altı ve omuz bölgemdeki lenf düğümlerine ulaştık ve gerçekten çok hastalandım. Cildim sararmaya başladı. Uyuyamıyordum. Üst bedenimin bazı bölümlerini hareket ettiremez hale geldim.”

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen süreci atlattığını söyleyen Machine Gun Kelly, iyileşme döneminden “fazlasıyla ilham almış” şekilde çıktığını dile getirdi.

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