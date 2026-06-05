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Madonna’nın tehlikeli hareketi hayranlarını korkuttu!

Madonna, Times Square’de verdiği Pride konserinde yaptığı tehlikeli hareketle hayranlarını korkuttu. Yüksek sahnede bariyerin dışına sarkan ünlü yıldızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Madonna’nın tehlikeli hareketi hayranlarını korkuttu!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Times Square’de verdiği sürpriz Pride konserindeki tehlikeli hareketiyle hayranlarını endişelendirdi. 67 yaşındaki sanatçının sahnedeki riskli anları sosyal medyada gündem oldu.

Grindr’ın düzenlediği Pride etkinliğinde sahne alan Madonna, seyircilerin oldukça üzerinde kurulan yüksek platformda performans sergiledi. Sahnenin kenarına güvenlik amacıyla yerleştirilen şeffaf korkuluklara rağmen ünlü yıldızın bir bacağını bariyerin dışına sarkıtması dikkat çekti.

Madonna’nın tehlikeli hareketi hayranlarını korkuttu! 1

Canlı yayın görüntülerinde Madonna’nın kalabalığın üzerinde adeta boşlukta sallandığı görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları ise sosyal medya platformu X üzerinden korkularını dile getirdi.

Madonna’nın tehlikeli hareketi hayranlarını korkuttu! 2

Bir kullanıcı “Madonna yapma!” diye bağırdığını yazarken, başka kullanıcılar “Çok gerildim”, “Ödüm koptu” ve “Hepimiz çok korktuk” yorumlarında bulundu.

Madonna’nın tehlikeli hareketi hayranlarını korkuttu! 3

Pembe ve mavi tonlarında korse ile diz üstü çizmeler tercih eden Madonna, yaklaşan yeni albümü Confessions IIden şarkılar seslendirdi. Konserde I Feel So Free, Bring Your Love, Love Sensation, Get Together, I Love New York ve Hung Up parçalarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Madonna
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