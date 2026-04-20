Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'in son halini paylaştı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses, geçtiğimiz hafta safra kesesinden bir operasyon geçirdi. Tedavisi halen hastanede devam eden ismi, yakın dostu Mahmut Tuncer ziyarete gitti.

Mahmut Tuncer, hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses’i ziyaret ederek son halini sosyal medyada paylaştı. Ünlü sanatçının zayıfladığı dikkat çekerken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Hastane odasında gerçekleşen buluşmada çekilen fotoğraf, Tuncer tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tuncer, paylaşımında “Abim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi, bir maşallahınızı alırız” ifadelerini kullandı.

KİLO KAYBI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Paylaşılan fotoğrafta İbrahim Tatlıses’in moralinin yerinde olduğu görülürken, geçirdiği rahatsızlık sonrası kilo kaybettiği dikkat çekti.