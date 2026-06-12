15 gündür hastanede yoğun tedavi altında: Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen haber

Halk TV'de yer alan habere göre, son yılların en ciddi ataklarını geçiren Serdar Ortaç, hastanede tedavi altına alındı. Bu süreçte konser trafiğine ara veren Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlarından açıklama geldi.

SERDAR ORTAÇ 15 GÜNDÜR YOĞUN TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın, bu süreçte ise tüm konserleri iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pazartesi günü son serum tedavisini alacağı öğrenilen ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği ancak bir süre doktorları tarafından uzaktan gözetim ile takip edileceği öğrenildi.