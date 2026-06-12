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15 gündür hastanede yoğun tedavi altında: Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen haber

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son dönemde durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine alındığı öğrenildi. Ortaç’ın yaklaşık 15 gündür hastanede kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Mustafa Fidan

Halk TV'de yer alan habere göre, son yılların en ciddi ataklarını geçiren Serdar Ortaç, hastanede tedavi altına alındı. Bu süreçte konser trafiğine ara veren Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlarından açıklama geldi.

15 gündür hastanede yoğun tedavi altında: Serdar Ortaç tan sevenlerini üzen haber 1

SERDAR ORTAÇ 15 GÜNDÜR YOĞUN TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın, bu süreçte ise tüm konserleri iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

15 gündür hastanede yoğun tedavi altında: Serdar Ortaç tan sevenlerini üzen haber 2

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pazartesi günü son serum tedavisini alacağı öğrenilen ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği ancak bir süre doktorları tarafından uzaktan gözetim ile takip edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Orçin hastane sağlık durumu
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