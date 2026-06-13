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Testo Taylan Filozof Atakan ile buluştu! Son haliyle yine konuşuldu

Bir dönem "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar Testo Taylan ile buluştu. Son hali gündeme gelen Filozof Atakan'ın açık öğretim lisesinde okuduğu ortaya çıktı.

Testo Taylan Filozof Atakan ile buluştu! Son haliyle yine konuşuldu

10 yaşındayken sadece birkaç ayda yüzlerce felsefe kitabı okuduğunu söyleyerek Türkiye’nin gündemine giren ve “Filozof Atakan” olarak anılan Atakan Kayalar, Testo Taylan ile buluştu.

Son haliyle yine adından söz ettiren Filozof Atakan'ın açık öğretim lisesinde okuduğu ortaya çıktı. Atakan Kayalar "Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Testo Taylan Filozof Atakan ile buluştu! Son haliyle yine konuşuldu 1

Filozof Atakan olarak tanınan Kayalar "Şu an fizik bölümünü düşünüyorum. Hedefim o yönde" ifadelerini kullandı.

Testo Taylan Filozof Atakan ile buluştu! Son haliyle yine konuşuldu 2

Testo Taylan 16 yaşında olan Filozof Atakan'ın tarz değişikliğine de değindi.

"GAYET NORMAL BİR İNSAN"

Programda zaman zaman Filozof Atakan'ın hiç konuşmadığı, sürekli durup düşündüğü ve sessizlik anları dikkat çekti.

Testo Taylan Filozof Atakan ile buluştu! Son haliyle yine konuşuldu 3

Filozof Atakan'ın tavırları, tarzı sosyal medyada da gündem oldu. Testo Taylan "Kendisi biraz içine kapanık bir çocuk. Çok fazla belki kendini ifade etmeyi sevmiyor. Şu an 16 yaşında. Önünde çok güzel bir gelecek var. Son attığım videoda insanlar sana karşı kutuplaştı. Sana biraz böyle yabani muamelesi yaptı. Dışarıdan biraz öyle gözüküyor ama öyle bir çocuk da değil. Gayet normal bir insan" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filozof Atakan
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