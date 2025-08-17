Maneviyata yönelip sahneyi bırakmıştı! Ferdi Tayfur'un kızı sahnelere döndü

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur sahneleri bırakmasıyla gündeme gelmişti. O dönem açık fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldıran Tuğçe Tayfur maneviyata yönelmişti.

"2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. 2 yılın sonunda, sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım" diyen Tayfur bu açıklamadan 2 yıl sonra sahnelere döndü.

"BANA UYGUN DEĞİL" DEMİŞTİ

"Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı" diyen Tuğçe Tayfur'un sahnelere dönüşü sosyal medyada konuşuldu.

Bu süreçte babası Ferdi Tayfur'un ölümüyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur ilk sahne için kırmızı bir elbise seçti.

2 yıllık aranın ardından tekrar sahnelere dönen Tuğçe Tayfur, verdiği konserde babasını anmayı da ihmal etmedi.