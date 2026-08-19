Manifest kızı Hilal Yelekçi'nin annesini görenler hayran kaldı! ''Genetikmiş''

Manifest üyesi Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansı ya da özel hayatıyla değil, annesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yelekçi, annesiyle birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Özlendi anneeeğğ" notuyla paylaştı.

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken gözler Hilal Yelekçi'nin annesine çevrildi.

YORUM YAĞDI

Spor tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken anne Yelekçi'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı, anne-kız pozuna 'abla kardeş gibiler', 'anne yazmasa ablası sanardık', 'güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Manifest'in Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay ve Sueda Uluca'dan oluşan kadrosunda yer alan Hilal Yelekçi, özellikle sahne performansları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.