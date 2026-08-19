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Manifest kızı Hilal Yelekçi'nin annesini görenler hayran kaldı! ''Genetikmiş''

Manifest grubunun son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Hilal Yelekçi, annesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne Yelekçi'nin genç ve fit görünümü kısa sürede dikkat çekti.

Manifest kızı Hilal Yelekçi'nin annesini görenler hayran kaldı! ''Genetikmiş''
Öznur Yaslı İkier

Manifest üyesi Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansı ya da özel hayatıyla değil, annesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yelekçi, annesiyle birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Özlendi anneeeğğ" notuyla paylaştı.

Manifest kızı Hilal Yelekçi nin annesini görenler hayran kaldı! Genetikmiş 1

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken gözler Hilal Yelekçi'nin annesine çevrildi.

Manifest kızı Hilal Yelekçi nin annesini görenler hayran kaldı! Genetikmiş 2

YORUM YAĞDI
Spor tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken anne Yelekçi'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı, anne-kız pozuna 'abla kardeş gibiler', 'anne yazmasa ablası sanardık', 'güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Manifest kızı Hilal Yelekçi nin annesini görenler hayran kaldı! Genetikmiş 3

Manifest'in Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay ve Sueda Uluca'dan oluşan kadrosunda yer alan Hilal Yelekçi, özellikle sahne performansları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manifest
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