Margot Robbie’nin “kıllı koltuk altı” sahnesi son anda filmden çıkarıldı

Emerald Fennell, Wuthering Heights filminin final kurgusundan çıkarılan bir sahneyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yönetmen, Margot Robbie’nin doğal görünümünü yansıtan “kıllı koltuk altı” sahnesinin filmde yer almamasını “talihsiz” olarak değerlendirdi.

Uğultulu Tepeler yönetmeni Emerald Fennell, filmden çıkarılan bir sahne nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Emily Bronte’nin klasik romanının cesur bir uyarlaması olan filmde Robbie, Cathy karakterine hayat verirken, Jacob Elordi ise Heathcliff rolünde yer aldı. Yönetmen Emerald Fennell, dönem filmlerinde kadın karakterlerin genellikle kusursuz ve pürüzsüz gösterildiğini belirterek, bu klişeyi kırmak istediğini söyledi.

Fennell, Margot Robbie’nin “oldukça kıllı” koltuk altlarının göründüğü sahnenin final kurgusundan çıkarılmasını “talihsiz” olarak değerlendirdi.

Hay Festival’de konuşan Fennell, “Bu kadınların kullandığı jiletler nerede diye düşünüyordum” ifadelerini kullanarak, doğal görünümün hikâye için önemli olduğunu anlattı. Ancak Margot Robbie’nin tıraşsız koltuk altlarının görüldüğü sahnenin son montaja dahil edilmediğini açıkladı.

