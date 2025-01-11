MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi? Canlı yayında belli oluyor

MasterChef 2024 kazananı için nefesler tutuldu. Bir sezon boyunca verilen heyecanlı mücadelenin ardından bu akşam canlı yayında yapılacak son yemekler ile birlikte MasterChef 2024 şampiyonu belli olacak. Bu akşam canlı yayında Kerem ve Onur'un verecekleri final mücadelesi sonrası bir isim MasterChef şampiyonu olarak büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2024 büyük ödülü ne, birinciye ne verilecek? İşte, tüm merak edilenler...

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef 2024 şampiyonu bu akşam canlı yayında belli olacak. Onur ve Kerem hem büyük ödül hem de şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele verecek. Heyecan dolu yarışmada kazanan isim jüri tarafından verilen puanlar sonrası belli olacak.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz senelerde şampiyon olan isimler lüks otomobil kazanmıştı. Ancak bu sene verilecek olan büyük ödül henüz netlik kazanmadı. Bu akşam canlı yayında şeflerin büyük ödülü de açıklaması bekleniyor.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?

Masterchef Onur Üresin 16 yaşından bu yana aşçılık mesleği ile uğraşıyor. Turizm Otelcilik Mezunu olan Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.

31 yaşında olan Onur Üresin, Liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanmıştır.

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, yarışma için işinden ayrıldı.