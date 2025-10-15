MAGAZİN

MasterChef'te mide bulandıran anlar! Somer Şef dişlerinin arasına alıp gösterdi

Her dönem iddialı yarışmacıların yer aldığı MasterChef fragmanında mide bulandıran anlar yer aldı. Somer Şef tabaktaki tırnağı ilk başta fark etmedi olanlar oldu...

Kubra Akalın

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te her hafta bir olay var.

Son bölümde MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu. Şeflerin verdiği yaratıcı tema doğrultusunda hazırlanan tabaklar arasında en beğenilen sunum, Sezer’e ait oldu. Böylelikle genç yarışmacı, Masterclass eğitimi ödülünün sahibi oldu.

MasterChef fragmanında ise mide bulandıran anlar yaşandı. Tadım sırasında Somer Şef tabaktaki tırnağı fark etmedi. Somer Sivrioğlu ağzında tırnağı fark edince çıkarıp gösterdi.

Gerilen yarışmacılar ne yapacağını bilemedi. Somer Şef "Bayağı da kalın maşallah" diyerek tırnağı eline alıp gösterdi.

Somer Sivrioğlu
