Mustafa Topaloğlu Bahçeli ile görüşünce tepki çekti: "Beni acımasızca eleştirdiniz..."

Yıllarca 'uzaylı' lakabıyla hafızalara kazınan Mustafa Topaloğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Samimi ve dostane sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

"BENİ KARIŞTIRMAYIN"

Ancak Mustafa Topaloğlu beklemediği kadar eleştirilere de maruz kaldı. Şarkıcı bunun üzerine hemen bir açıklama videosu çekti.



Mustafa Topaloğlu eleştirilere yanıt vererek "Ben yıllardır devlet büyüklerimizle görüşüyorum, görüştüm; rahmetli Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit... Beni acımasızca eleştirdiniz gerek yok ki... Ben sizler için 40 yıldır iyi dileklerde bulunuyorum. Beni karıştırmayın eleştirirken biraz insaflıca..." dedi.

Şarkıcı "Biz sanatçılar, toplumun ortak sevgisiyiz. Şahsımda hata aramak günahların en büyüğü olur. Hepinize saygılıyım" ifadelerini kullandı.