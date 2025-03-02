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Maura Higgins BRIT Ödülleri için çok iddialıydı! Tamamen şeffaf seçimiyle kırmızı halıya damga vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 08:40
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Maura Higgins, kırmızı halıda şeffaf çiçek desenli elbisesiyle kıvrımlarını sergilerken adından söz ettirdi. Sütyensiz seçimiyle adından söz ettiren güzel isim çok stratejik bir tasarımla hayranlarından tam not aldı.

Maura Higgins BRIT Ödülleri için çok iddialıydı! Tamamen şeffaf seçimiyle kırmızı halıya damga vurdu

Maura Higgins, Cumartesi gecesi O2 Arena’daki BRIT Ödülleri 2025 etkinliğine en cesur tarzlardan biriydi ve tüm bakışları üzerine topladı.

34 yaşındaki Love Island yıldızı, kırmızı halıya tamamen şeffaf siyah bir elbiseyle adım attı. Elbise, vücut hatlarını tamamen sergileyerek kıvrımlarını vurguluyordu.

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Vücuduna tam oturan bu elbisenin altına sütyen giymemeyi tercih eden Maura, mahremiyetini stratejik olarak yerleştirilen ince işçilikle işlenmiş çiçekler ile korudu.

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Ancak, TV yıldızı kırmızı halıda poz verirken, altındaki dantel siyah tanga ile cesur bir şekilde göz kırpmayı ihmal etmedi.

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Siyah yüksek topuklu ayakkabılarla boyunu biraz daha uzatan Maura, aksesuarlarını sade tutarak göz alıcı kıyafetinin tüm ilgiyi üzerine çekmesini sağladı.

Kırmızı halıda eski sevgilisi Pete Wicks ile garip bir karşılaşmayı önleyen Maura Higgins, 37 yaşındaki Pete ile geçen ay ayrılmıştı. Pete Wicks'in güzel isme ihanet ettiğini öne sürmüştü.

Mynet'in Sesi
Çekimler durmuştu! Bu akşam var mı?Çekimler durmuştu! Bu akşam var mı?
Aşka geldi! İlişkilerinin birinci yılını böyle kutladıAşka geldi! İlişkilerinin birinci yılını böyle kutladı
Anahtar Kelimeler:
gala sütyensiz
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