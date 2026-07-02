Mauro Icardi genç kadını öpmek istedi ortalık karıştı! China Suarez evi terk etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor.

İtalyan haftalık magazin dergisi Divi e Donna, Arjantinli yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Dergide yer alan habere göre, Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez, tatilleri sırasında Arjantin'de bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre Icardi, eğlence sırasında 22 yaşındaki Ekaterina Milena Ojeda isimli genç kadını öpmeye çalıştı.

Bu durumu gören China Suarez'in ise büyük öfke yaşadığı öne sürüldü. Habere göre Suarez, genç kadını saçından tutarak itti ve güvenlik görevlilerinden mekândan çıkarılmasını istedi. İddiaya göre Suarez evi de terk etti. Mauro Icardi onu ikna etmeye çalıştı ama China şimdilik dönmek istemiyor.

Söz konusu iddialar kısa sürede Arjantin ve İtalya magazin basınında geniş yankı uyandırırken, Mauro Icardi ve China Suarez cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.