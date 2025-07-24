Mauro Icardi yine gündemde! Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Icardi, eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Her fırsatta yeni sevgilisiyle paylaşımlar yapan Mauro Icardi bu defa son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Icardi, sevgilisini aldattığına yönelik çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen müstehcen mesajları ifşaladı.

'BEDAVAYA YOLLADI'

Icardi paylaşımında, "Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi kandırmaya çalışmayı bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak videoları ifşaladığım için hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!" ifadelerini kullandı.