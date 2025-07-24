MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mauro Icardi yine gündemde! Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık sonrası özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yeni sevgilisi China Suarez ile mutlu bir birliktelik yaşayan Icardi bu defa kendisine gelen müstehcen mesajı ifşalayarak dikkat çekti. Icardi'nin son paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Mauro Icardi yine gündemde! Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'
Öznur Yaslı İkier

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Icardi, eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Her fırsatta yeni sevgilisiyle paylaşımlar yapan Mauro Icardi bu defa son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Icardi, sevgilisini aldattığına yönelik çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen müstehcen mesajları ifşaladı.

Mauro Icardi yine gündemde! Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! Bedava yolladı... 1

'BEDAVAYA YOLLADI'

Icardi paylaşımında, "Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi kandırmaya çalışmayı bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak videoları ifşaladığım için hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi yine gündemde! Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! Bedava yolladı... 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödül töreninde ortalık karıştı! 'Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım'Ödül töreninde ortalık karıştı! 'Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım'
Yeni yaşını özel odasında kutladı! ''Kim der ki 56 yaşında''Yeni yaşını özel odasında kutladı! ''Kim der ki 56 yaşında''

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.