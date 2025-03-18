Mauro Icardi'yle anılan Simge Sağın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Bakın sevgilisi kim çıktı?

"Aşkın Olayım", "Öpücem" ve "Miş Miş" gibi hit şarkılarıyla pop müziğin popüler isimleri arasında yer alan Simge Sağın, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

Sağın bir dönem 'Aşkın Olayım' şarkısıyla birlikte Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile anılıyordu. Bu iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı, uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını belirtmişti. Gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü şarkıcıyla ilgili yeni bir aşk iddiası ortaya attı.

ESKİ AŞKIYLA BİRLİKTE Mİ?

Üstündağ, Simge Sağın'ın eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla birlikte olduğunu belirtti. "Simge Sağın ve eski sevgilisi birlikte" dedi.