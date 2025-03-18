MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mauro Icardi'yle anılan Simge Sağın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Bakın sevgilisi kim çıktı?

Mauro Icardi'yle anılan Simge Sağın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Bakın sevgilisi kim çıktı?

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
18.03.2025 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bakın kiminle sevgili?

Mauro Icardi'yle anılan Simge Sağın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Bakın sevgilisi kim çıktı?

"Aşkın Olayım", "Öpücem" ve "Miş Miş" gibi hit şarkılarıyla pop müziğin popüler isimleri arasında yer alan Simge Sağın, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

7cfb627c-7fb2-4436-8515-7d160881

Sağın bir dönem 'Aşkın Olayım' şarkısıyla birlikte Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile anılıyordu. Bu iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı, uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını belirtmişti. Gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü şarkıcıyla ilgili yeni bir aşk iddiası ortaya attı.

ESKİ AŞKIYLA BİRLİKTE Mİ?

Üstündağ, Simge Sağın'ın eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla birlikte olduğunu belirtti. "Simge Sağın ve eski sevgilisi birlikte" dedi.

5c8e69c345d2a02d50c54de6

Mynet'in Sesi
Bu akşam hangi diziler var? İşte Tv rehberi...Bu akşam hangi diziler var? İşte Tv rehberi...
Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan kimdir? Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.