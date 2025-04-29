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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor salonunda paylaştı! Yine yorum yağdı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden yeni bir karesini paylaştı. Ünlü ismin kaslı karesine kısa sürede yorum yağdı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor salonunda paylaştı! Yine yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BİRİCİK

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden bu defa 'Yazacaklarınızı görür gibiyim' notuyla kaslı bir karesini yayınladı.

biricik

YORUM YAĞDI

Biricik Sude'nin bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'mükemmel', 'çok kıskanıyorum', 'harika', 'bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Biricik Suden
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