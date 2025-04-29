Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor salonunda paylaştı! Yine yorum yağdı

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden bu defa 'Yazacaklarınızı görür gibiyim' notuyla kaslı bir karesini yayınladı.

YORUM YAĞDI

Biricik Sude'nin bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'mükemmel', 'çok kıskanıyorum', 'harika', 'bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.