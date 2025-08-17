MAGAZİN

Megadeth'ten sevenlerini üzen haber! Veda turnesini duyurdu

Thrash metal sahnesinin efsanevi gruplarından Megadeth, hayranlarını üzen ancak bir o kadar da heyecanlandıran bir karar alarak, son albümlerini yayınlayacaklarını ve 2026 yılında bir veda turnesine çıkacaklarını duyurdu.

Thrash metal dünyasının kilometre taşlarından biri olan Megadeth, 2025 Ağustos'unda yaptığı duyuruyla müzik dünyasını sarstı. Grubun kurucusu ve beyni Dave Mustaine, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bir albüm üzerinde çalıştıklarını ve bu albümün grubun son albümü olacağını belirtti. Ayrıca, 2026 yılında dünya çapında bir veda turnesi düzenleyeceklerini de duyurdu.

Mustaine, hayranlarına yönelik mesajında, "Üzülmeyin, sevinin! Benimle birlikte kutlamaya gelin!" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, grubun sevenleri arasında hem hüzün hem de büyük bir heyecan yarattı. Megadeth'in müziğiyle büyüyen nesiller, grubun son albümünü ve veda turnesini sabırsızlıkla bekliyor.

Megadeth, 1983 yılında Dave Mustaine tarafından kuruldu ve kısa sürede thrash metal sahnesinin önde gelen gruplarından biri haline geldi. "Peace Sells... But Who's Buying?", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction" gibi albümleriyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran grup, agresif gitarları, karmaşık şarkı yapıları ve Mustaine'in karakteristik vokalleriyle milyonlarca hayran kazandı. Grubun maskotu Vic Rattlehead ise, Megadeth'in görsel sembolü haline geldi ve albüm kapaklarından konser sahnelerine kadar her yerde boy gösterdi.

Grubun veda kararı, müzik endüstrisinde geniş yankı uyandırdı. Birçok müzik eleştirmeni, Megadeth'in thrash metal müziğine yaptığı katkıları vurgulayarak, grubun müzik tarihindeki yerinin asla unutulmayacağını belirtti.

