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Susuz Yaz dizi oluyor: Erkek başrol belli oldu

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, Ay Yapım tarafından yıllar sonra diziye uyarlanıyor. Susuz Yaz için erkek başrole karar verildi.

Susuz Yaz dizi oluyor: Erkek başrol belli oldu

Ay Yapım’ın Susuz Yaz dizisi yeni sezonun en iddialı dizilerinin başında geliyor. Necati Cumalı’nın 1962’de yazdığı aynı adlı eserden uyarlanan dizinin eylül, ekim aylarında sete çıkması planlanıyor.

Oyuncu görüşmelerinin başladığı dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon yazıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Susuz Yaz'ın erkek başrolü için Mert Ramazan Demir’le prensipte el sıkışıldı.

Susuz Yaz dizi oluyor: Erkek başrol belli oldu 1

BAHAR ROLÜ İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR

Necati Cumalı’nın eserinden uyarlanan ve üzerinde titizlikle çalışılan dizide Demir, geçmişte Ulvi Doğan’ın canlandırdığı iki kardeşten Hasan’a hayat verecek.

Susuz Yaz dizi oluyor: Erkek başrol belli oldu 2

Hasan’ın eşi Bahar için de şu günlerde arayış sürüyor.

Hasan’ın abisi Osman için de Kaan Urgancıoğlu’na teklif götürüldüğü konuşuluyor. Adana’da çekilmesi gündemde olan dizinin kanalı henüz netleşmedi.

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Mert Ramazan Demir
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