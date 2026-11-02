Megan Fox'tan cesur Cadılar Bayramı kostümü!

Megan Fox, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Cadılar Bayramı'na damga vurdu. Ünlü oyuncu, bu kez ölümcül bir denizkızını canlandırdığı gotik görünümüyle kamera karşısına geçti.

40 yaşındaki oyuncu, denizkızı görünümüne bürünerek takipçileriyle birbirinden çarpıcı kareler paylaştı. Fox'un paylaşımına düştüğü "Şarkı tuzaktı, deniz ise mezar" notu ise dikkat çekti.

Ay ışığının altında karanlık sulara dalarken görüntülenen Fox, ışıltılı gümüş rengi bir sütyen ve transparan gri denizkızı kuyruğu tercih etti.



Megan Fox OnlyFans benzeri abonelik sistemiyle çalışan Subs adlı platforma katılmıştı. Aylık 19,99 dolar abonelik ücreti isteyen Megan Fox'un bu hamlesi hayranlarını şaşırtmıştı.