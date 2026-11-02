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Megan Fox'tan cesur Cadılar Bayramı kostümü!

Megan Fox, Cadılar Bayramı için tercih ettiği cesur kostümle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde cesur yeni işini duyuran oyuncunun kostümlü pozları da gündem oldu.

Megan Fox'tan cesur Cadılar Bayramı kostümü!

Megan Fox, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Cadılar Bayramı'na damga vurdu. Ünlü oyuncu, bu kez ölümcül bir denizkızını canlandırdığı gotik görünümüyle kamera karşısına geçti.

Megan Fox tan cesur Cadılar Bayramı kostümü! 1

40 yaşındaki oyuncu, denizkızı görünümüne bürünerek takipçileriyle birbirinden çarpıcı kareler paylaştı. Fox'un paylaşımına düştüğü "Şarkı tuzaktı, deniz ise mezar" notu ise dikkat çekti.

Megan Fox tan cesur Cadılar Bayramı kostümü! 2

Ay ışığının altında karanlık sulara dalarken görüntülenen Fox, ışıltılı gümüş rengi bir sütyen ve transparan gri denizkızı kuyruğu tercih etti.
Megan Fox tan cesur Cadılar Bayramı kostümü! 3

Megan Fox OnlyFans benzeri abonelik sistemiyle çalışan Subs adlı platforma katılmıştı. Aylık 19,99 dolar abonelik ücreti isteyen Megan Fox'un bu hamlesi hayranlarını şaşırtmıştı.

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Megan Fox
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