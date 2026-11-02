Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını ilan etti: "Evlenmek istiyoruz"

Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık ilişkisini 2023 yılında tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak yeni aşka yelken açmıştı.

49 yaşındaki Bülent Şakrak ve 32 yaşındaki sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'na aşkını her fırsatta ilan ediyor. Son olarak Neden Esra? programına konuk olan oyuncu özel hayatına dair açık açık konuştu.

Esra Dermancıoğlu "Evlenmek istiyor musun?" deyince oyuncu "Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi" yanıtını verdi.



Bülent Şakrak sevgilisine dair "Şimdi 2 yıla geldik. Dinginim, mutluyum, huzurum çok önemli" dedi.