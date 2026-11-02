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Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını ilan etti: "Evlenmek istiyoruz"

Oyuncu Bülent Şakrak, 32 yaşındaki sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini anlattı. "Evlenmek istiyoruz" diyen Şakrak, aşk hayatına dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını ilan etti: "Evlenmek istiyoruz"

Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık ilişkisini 2023 yılında tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak yeni aşka yelken açmıştı.

49 yaşındaki Bülent Şakrak ve 32 yaşındaki sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'na aşkını her fırsatta ilan ediyor. Son olarak Neden Esra? programına konuk olan oyuncu özel hayatına dair açık açık konuştu.

Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını ilan etti: "Evlenmek istiyoruz" 1

Esra Dermancıoğlu "Evlenmek istiyor musun?" deyince oyuncu "Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi" yanıtını verdi.
Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını ilan etti: "Evlenmek istiyoruz" 2

Bülent Şakrak sevgilisine dair "Şimdi 2 yıla geldik. Dinginim, mutluyum, huzurum çok önemli" dedi.

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Bülent Şakrak
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