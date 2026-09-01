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Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş işinden olmuştu! O kanalla anlaştı

Show TV Ana Haber'deki görevine son verilen deneyimli spiker Pınar Erbaş'ın yeni kanalı belli oldu. Eski eşi Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Erbaş, yeni sezon öncesi Sözcü TV ile anlaşarak ekranlara geri dönüyor.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş işinden olmuştu! O kanalla anlaştı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile bir dönem evli olan Show Ana haber spikeri Pınar Erbaş kısa süre önce işten çıkarılmıştı.

Ersoy'un tutuklandığı dönemde konuşulan Pınar Erbaş; görevine son verildiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Mehmet Akif Ersoy un eski eşi Pınar Erbaş işinden olmuştu! O kanalla anlaştı 1

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi."

Mesleğine kısa bir ara veren Pınar Erbaş yeni sezon için Sözcü TV ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Erbaş
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