Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile radyo programcısı Güçlü Mete, bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gözler önüne seren çift, geçtiğimiz perşembe günü Stockholm’de nikah masasına oturdu. Düvenci ve Mete’nin nikahı, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi.

Sessiz sedasız evlenen çift nikah karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

BALAYI ERTELENDİ

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikahın ardından balayına çıkamadı. Ceyda Düvenci'nin sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler'in yeni sezon çekimlerinin bugün başlaması sebebiyle balayı ertelendi.

Düvenci, 2023'te Bülent Şakrak'tan boşanmıştı. Ünlü oyuncu, 2008–2013 yılları arasında Engin Akgün, 2000–2002 yılları arasında ise Kaan Girgin ile evlilik yaşamıştı.