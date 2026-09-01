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Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi...

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci 2,5 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz günlerde resmiyete döktü. Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile radyo programcısı Güçlü Mete, bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gözler önüne seren çift, geçtiğimiz perşembe günü Stockholm’de nikah masasına oturdu. Düvenci ve Mete’nin nikahı, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi... 1

Sessiz sedasız evlenen çift nikah karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi... 2

BALAYI ERTELENDİ
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikahın ardından balayına çıkamadı. Ceyda Düvenci'nin sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler'in yeni sezon çekimlerinin bugün başlaması sebebiyle balayı ertelendi.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci balayına çıkamadı: Sebebi... 3

Düvenci, 2023'te Bülent Şakrak'tan boşanmıştı. Ünlü oyuncu, 2008–2013 yılları arasında Engin Akgün, 2000–2002 yılları arasında ise Kaan Girgin ile evlilik yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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